Radics Gigi kislánya, Bella pici súllyal született, de szépen gyarapodik, most már három kiló. A boldog szülők minden vele töltött percet élveznek.

„A napokban voltunk az első vizsgálaton a gyermekorvosnál. Nagyon izgultam, de ez természetes, hiszen egy édesanya számára a legfontosabb, hogy a gyereke egészséges legyen. Szerencsére mindent rendben találtak, az immunrendszere is jól fejlődik, minden úgy történik, ahogyan az meg van írva. A hallása is tökéletes a kislányomnak, remélem, neki is olyan abszolút hallása lesz, mint nekem" – árulta el Gigi a Blikknek.

A sztár arról is mesélt, az alvással sincs nagyobb gond, mert Bella nem sírós baba.

„Szerencsére az éjszakákkal nincsen probléma, Bella nagyon nyugodt baba. Édesanyám gyakran segít, nagyon rutinos, hiszen felnevelt két gyermeket is. Legutóbb ő jött el velem a vizsgálatokra. Közel lakunk a szüleimhez, tudom, hogy bármikor és bármiben számíthatok rájuk. Alapvetően mindent egyedül intézek, valahogy ösztönösen jön, mit kell tennem, ha Bella sír, vagy ha fáj a pocakja. Ettől függetlenül nem gond számomra, hogy segítséget kérjek. Áron nagyon jó apuka, de sokat dolgozik, mégis segít mindenben"A keresztelőre is sor kerül a közeljövőben, ám a pontos dátum még nincs meg. Viszont a kislány ruhája, amit majd a ceremónián visel már igen!

„Rabócsi Renáta divattervező, aki az évek és a sok közös munka alatt a barátnőm is lett, külön tervezett a keresztelőre egy rózsaszín tüllruhát a picinek, egyből beleszerettem. Hogy mi mikor állunk oltár elé, azt még nem tudjuk, de akárhányszor ránézek az eljegyzési gyűrűre, amit Áron saját maga tervezett, és ő is készített, akkor nagyon büszke vagyok rá, és mindig elérzékenyülök. Ez a gyűrű többet ér nekem, mint bármelyik gyémánttal díszített darab" – áradozott Gigi.