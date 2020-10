Teljesen új életet kezdett Curtis leendő volt felesége, Kriszti. Olyan fotózást vállalt, amit eddig még soha: pikán képeket készítettek róla, melyeken alig van rajta ruha. A sztáranyuka az Instagram-oldalán osztotta meg a róla készült fotókat, amiért egyszerűen odáig vannak a férfi rajongói.

"Az elmúlt időszak nagyon nehézkes volt, de most végre jól érzem magam a bőrömben, s ez a fotókon is visszatükröződik. Tény, hogy bátrabbak lettek a férfiak, amióta nyilvánosságra került, hogy nem vagyunk együtt Attilával. Most még nem érzem, hogy nyitni tudnék, de kétségtelen, hogy nagyon jólesik az elismerés. Egy szakítás azért komolyan meg tudja tépázni az ember önbizalmát„ - nyilatkozta a Borsnak Kriszti.