Ahogyan arról korábban mi is beszámoltunk egy forgatás hozta össze a Mamma Mia című musical színésznőjét, Lilly Jamest és a sármos világhírű színészt, Dominic Westet, akik most egy közös projekten dolgoznak. Kiderült azonban, hogy munkakapcsolatnál sokkal több van közöttük, ugyanis kétértelmű fotók kerültek nyilvánosságra, amelyeken Róma utcáin közösen rollereznek, valamint egy étterem teraszán igencsak bensőséges viszonyba keverednek egymással. A helyzet azért is kellemetlen, mert Dominic évek óta boldog házasságban él feleségével.

A hírre Dominic felesége közös fotóval reagált a közösségi oldalán.

A színésznő, Lily James azonban még nem reagált a történtekre, de a minap egyértelműen kiderült, hogy nem is szeretne, ugyanis NBC Today show-jában kellett volna promotálnia az új netflixes drámát, a Rebeccát, azonban a tévécsatorna megerősített információja szerint, elállt a szerepléstől - írja a Mirror.

Csütörtökön Jimmy Fallon Tonight Show című műsorában kell majd megjelennie szintén a dráma népszerűsítése miatt, ezután kérdéses, hogy ott tiszteletét teszi-e.