Az ájurvédikus tanok elsősorban a test öngyógyító erőinek aktiválásáról szólnak. Az ájurvéda nem csak az alternatív gyógyászatban népszerű, hanem a wellness szektorban is. Ebben az összefüggésben pedig az egészséges táplálkozásban is fontos szerepet játszik. És itt jön a képbe az úgynevezett kurkumás tej. Amint a nevéből is kiderül, az arany tej alapja a tej. Használhatunk hozzá tehéntejet vagy vegán termékeket, például mandula-, szója- vagy kókusztejet. Ami semmiképpen sem hiányozhat belőle, az a kurkuma, ez adja az ital arany színét és gyógyító hatását. A kurkuma antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatású, serkenti az emésztést. És ez még nem minden!

A legtöbb ember a kurkumát valószínűleg az indiai konyha fűszereként ismeri, sok ételt ízesítenek vele. A közönséges gyömbérrel ellentétben a kurkuma-por íze nem annyira erős, mégis nagyon intenzív, kissé kesernyés. Legfontosabb hatóanyaga a kurkumin, egy polifenol, melyet gógyító szerként használnak . A fent említett hatásai miatt a kurkuma csökkenteni a szív- és agybetegségek (például Alzheimer-kór) kockázatát. Megelőzheti a rákos megbetegedések kialakulását is, ám ezt még tudományosan nem erősítették meg. Egy dolog azonban bizonyos: a fűszer serkenti a májműködést, és így segíti a szervezet méregtelenítését. Hatásos még megfázás és torokfájás esetén is, a fejfájást is elűzi. Segít a depresszió leküzdésében, és az agyműködést is serkenti.

De hogyan is kell elkészíteni ezt a csodaitalt?

Annak érdekében, hogy a kurkumin teljesen kifejthesse hatását, adjunk egy kis fekete borsot az italhoz. Ez biztosítja, hogy a test még többet felszívjon az egészséges hatóanyagból. Így még azonban nem annyira ízletes az arany tej, ezért a következő hozzávalókra is szükség lesz egy nagy pohárhoz:

300 ml tej

1 teáskanál kurkuma

1 teáskanál méz

1/2 teáskanál fahéj

1 cm gyömbérgyökér egészben

1 csipet bors

1 teáskanál kókuszolaj

A megadott mennyiségeket variálhajuk is. Van, aki édesebben van, aki fűszeresebben szereti. Akinek van kedves kísérletezni, az megbolondíthatja egy kis kardamonnal vagy szerecsendióval.

Elkészítés:

1. Öntsük a tejet egy kis edénybe, és melegítsük fel alacsony lángon. Vigyázzunk, hogy ne forrjon fel.

2. A fűszereket és a kókuszolajat keverjük a tejbe, majd ízesítsük az italt mézzel.

3. Ezután szűrjük át az italt egy bögrébe, és fogyaszthatjuk is!