A citrusfélék családjába tartozik a citrom. Magas a C-vitamin és a rosttartalma, ezért rendkívül erős vírus-és baktériumölő hatású. Gyulladáscsökkentő, vértisztító és méregtelenítő tuljadonságokkal is bír.

A citromot azonban nem csak belsőleg használhatjuk, hanem a lakásunkban, házimunka közben is remek társ.

Tisztítja a levegőt

A citrom, mivel vírus-és baktárium ölő, így hatékonyan tisztíthatjuk vele a levegőt. Pálcás diffúzorba vagy elektormos párologtatóba csepegtetve azonnal kifejti hatását, arról nem is beszélve, hogy kellemes illatot biztosít otthonukban.

Szagsemlegesítő

Nem csak a vírust és a baktériumokat pusztítja a citrom, de a kellemetlen szagokat is közömbösíti. Helyezz el egy félbe vágott citromot a fürdőszobába, a levegő finom citrom illatú lesz és eltűnnek a makacs szagok.

A hűtőszekrény szagtalanításához vattakorongra csepegtess néhány csepp citromot és helyezd a hűtőbe pár órára.

Csillogás

Egy fél citrom hatalmas erővel rendelkezik. Ezzel a fél gyümölccsel kitakaríthatod és csillogóvá teheted a konyhád fémes felületeit. Fél citrom levét keverd össze szódabikarbónával vagy sóval. Ezzel a masszával súrold fényesre a mosogató tálcát, majd öblítsd le. A citrom héjával pedig dörgöld fényesre a csapokat, foggantyúkat is.

A réz, fém és króm tárgyak tisztításában is rendkívül hatásos a citrom. Mártsd bele sóba egy félbe vágott citromot, ezzel dörzsöld át a kezelni kívánt felületet. hagyd hatni pár percig, majd nedves szivassal töröld át.

Háztartási gépek tiszítása

Néhány csepp citrom levét add vízhesz - ezzel a keverékkel tisztíthatod és fertőtlenítheted a mikrohullámú sütő külső és belső falát, a sütőt, a hűtőt és a villanytűzhelyet is.

Tipp: másfél pohár vízbe csepegtess néhány csepp citromot. Forrald fel mikróban - a forrás közben lecsapódott párával és egy finom ronggyal fertőtlenítheted és tisztíthatod az eszköz falát.

Moss citrommal

A makacs szennyeződések ellen, fehér ruhák esetén is kítűnő segítség lehet a citrom. Áztasd be a ruhákat fél órával a mosás előtt citromos, szódabikarbónás vízbe.

Ha pólók és ingek hónalj részéből nem tudod kivenni a sárga foltokat, dörzsöld be azokat firss citrom levével és egyenlő mennyiségű vízzel. Hagyd egy kicsit hatni, majd mosd ki mosógépben.

Tisztószer házilag

Nem csak a konyhában, de a fürdőszobában is hasznát veszed a citromnak, illetve az abból készült házi tisztítószernek. Egy szórófejes flakonba aprítsd bele egy citromot héjával együtt, majd töltsd fel vízzel. Ha extra erős szert szeretnél kapni, túrbórzd fel egy kis szódabikarbónával. A szert használhatod csempék tisztítására, kád és mosdókagyló vízkőtlenítésére, de a penész foltok ellen is tökéletes megoldás lehet.

Tudtad?

A konyhában található vágódeszka komoly baktérium forrás. Mosószeres vizes tisztítás után is maradhatnak kórokozók a felületén. A citrom azonban ebben is segítségedre lesz: fél citrommal dözsöld be a fa vagy műanyag deszka felületét, hagyd hatni 10 percig, majd önlítsd le.