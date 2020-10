Nehezen szokik vissza a tánc nélküli hétköznapokba Emilio, aki nemrég intett búcsút a Dancing with the Stars műsorának, ahol tánctudásáról adott számot. Az énekes sajnálja, hogy számára véget ért ez a kaland, de nem adja fel táncos törekvéseit. „Nagyon hiányzik az egész, egy kis család kezdett ott kialakulni. Hónapok óta gyakoroltunk a táncpartneremmel, Tóth Orsolyával, akinek nem győzök hálás lenni. Bár a műsor számomra véget ért, nem adom fel, nyomom tovább a táncot" – mondta Emilio, akinek felesége és kislánya nagyon büszke a családfőre. „Kicsit szomorú voltam, hogy apa kiesett, de számomra ő világbajnok a táncosok között" – mondta csillogó tekintettel Vivike, aki megkönnyezte édesapja búcsútáncát. Az énekes felesége, Tina, szintén elérzékenyült, mikor férjének kellett búcsúznia. „Nagyon sajnálom, hogy Emilio kiesett, lelkiismeretesen gyakorolt naponta több órát, imádta, élvezte, minden percét. Rengeteg energiája volt a produkciókban! Szerintem lett volna még benne jópár tánc, de örülök, hogy a kiesés nem szegte kedvét. Sőt, folytatja a tánctanulást és minket is rávett, hogy csatlakozzunk. Örülök, hogy mostantól a tánc is az életünk része marad. Ha elmegyünk egy lagziba, legalább már nem kell amiatt aggódni, ha parkettre kell lépnünk" – vallotta be Tina, akinek férje most szusszan egyet, hogy újult lendülettel térhessen vissza a hétköznapokhoz. „Pokolian elfáradtam az elmúlt időszakban, 9-től délután 1-ig gyakoroltunk, próbáltunk a tánctanárommal, Orsikával. Közben dolgoztam, forgattunk, nagyon sűrű volt az elmúlt pár hónap, mégis élveztem. A lábamat eléggé megviselte a sok gyakorlás, de nem bánom. Tervben van, hogy pár napra elvonulunk a családdal kikapcsolódni, lehet, hogy ez most ránk férne" – mondta a Sláger TV-n látható Drága családomban Emilio.