A Száraz November kampány célja

A Kék Pont Alapítvány által szervezett Száraz November kampány azért jött létre, hogy a programban résztvevők számára segítse elkerülni a problémás, kontrollvesztett ivás kialakulását és a mértékletes alkoholfogyasztás értékét hangsúlyozza. Elsődleges célcsoportja a kockázati ivók, akik napi rendszerességgel, vagy hetente többször isznak kisebb mennyiségű alkoholt, de a fogyasztásuk még nem kontrollvesztett, így nagy valószínűséggel önerőből nemet tudnak mondani az alkoholra.

Beszámolók szerint a Száraz November kampány résztvevő közül sokan számtalan olyan helyzettel küzdenek meg, amelyben fokozottan jelentkezik az ivás iránti sóvárgás, és amelynek ismételt leküzdése fontos tapasztalatokkal gazdagítja az egyént és megerősíti az alkoholfogyasztása feletti kontrollt.A sóvárgás elmúltával azonban általános tapasztalat a jobb alvás, a tisztább gondolkodás, a motiváltabb és vitálisabb hétköznapi működés, valamint a nemet mondás képességének felbukkanása olyan helyzetekben, ahol ezt megelőzően a rutinszerű ívás volt a meghatározó.

Sokan a kampány pozitív hatásait hosszú távon is beépítik az életükbe, és november vége után is folytatják a kihívást, de olyanok is vannak, akik már november elseje előtt belefognak a száraz időszakba.

Száraz November a koronavírus-járvány idején

Kék Pont Alapítvány közleménye szerint az idei kihívás többről szól majd, mint a harminc napos szárazság. "Legyetek józanok és tudatosak, az egyéni felelősség szerepe most óriási" - írják sajtóközleményükben.

"2020-ban a világméretű COVID járvány hatására az emberek jelentős részének gyökeresen megváltozott az élete. Olyan hétköznapi tevékenységeink alakultak át és kerültek új keretek közé mint a tanulás, a munka, az utazás vagy a szórakozás. A változások érintették a személyes kapcsolattartási szokásainkat. Távolságtartóak lettünk mert az emberi érintés kockázatosabb lett. A bizonytalanságból eredő félelmeink és szorongásaink felerősödtek, miközben a rekreációs kikapcsolódásra fordítható időnk, lehetőségünk és pénzünk is folyamatosan csökken. Magunkra maradtunk az alkohollal és ebből még nagy bajunk lehet" - olvasható az alapítvány Facebook-oldalán.

Hangsúlyozzák, idén a vírus elleni küzdelem és az egy hónapos józansági kihívás összekapcsolódik. A harminc napos absztinencia ugyanis két szempontból is növeli a járvánnyal való megküzdés sikerességét. Egyrészt fizikálisan mert a száraznovemberezők nem járnak kocsmába vagy szórakozóhelyre inni, így a vírus terjedésében sem vesznek részt, másrészt pedig mentálisan, mert a kihívásban való aktív részvétel hatására az egyén felelősségérzete és öngondoskodása is nő.

Itt kaphatsz támogatást

A Száraz November esemény köré egy zárt csoport is szerveződött a Facebookon, amelyen az állandó és évről évre visszatérő tagok új csatlakozókat is várnak. A csoportban a tagok megosztják egymással tapasztalataikat, amelyeket az absztinencia hónapjában megélnek, de támogató csoporttagokként az évek óta az alkoholra nemet mondó emberek is részt vesznek benne. A csoport tagjai arról számolnak be, hogy az ott történő beszélgetések jótékonyan hatnak a mentális állapotukra, miközben az alkohol nélküli élet egészségügyi hatásait is élvezik.

Ha nem fogyasztasz rendszeresen alkoholt, a kihívást akkor is érdemes bevállalnod, ha másért nem, a jobb önismeret érdekében. Most egy kampány keretén belül próbálhatod ki, hogy milyen nemet mondanod egy pohár italra, ha bulizni mész vagy családi eseményen veszel részt. Ha pedig rendszeres alkoholfogyasztónak vallod magad, akkor ez mindenképpen a te kihívásod lehet az egészséged megőrzése érdekében is.