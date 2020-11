Sharon Stone

A világhírű színésznő ikonikus villantása beírta magát a világtörténelembe. 1992-ben az Elemi ösztön című filmben az a bizonyos bugyimutatás mindenki számára emlékezetes pillanat marad. Sharon Stone azóta is szívesen ismétli meg filmbéli jelenetét a paparazzik nagy örömére. Számtalan alkalommal láthattuk már a színésznő bugyiját autóból kiszállva, étteremben ülve, vagy éppen csak sétálgatva hollywood utcáin.

Stone 2019-ben a QG magazin Woman of the year gáláján megismételte filmbéli villantását. 27 évvel később is hatásos volt a jelenet, bár ez inkább annak a cenzúrázott változata volt.

Britney Spears

Britney Spears karrierje elején kínosan ügyelt arra, hogy mindig a jókislány szerepében tetszelegjen. 2007-2008 után azonban az egykori tinibálvány élete teljesen kisiklott. Ideösszeomlása, kiborulásai sajnos renget villantással is jártak. Ma már jól van az énekesnő, de a botrányok még mindig kísérik őt. Las Vegas-i show-ján például több ezer ember látta, ahogy mellbimbója kificcen szexi zöld pántos body-jából.

Janet Jackson

A Super Bowl Half time show-ja talán még sosem kapott akkora sajtóvisszhangot, mint amikor Justin Timberlake letépte duettpartnere, Janet Jackson bőrfelsőjét. Az énekesnő melle egy az egyben kiesett a ruhából, amit több millióan láttak egyszerre.

Sophie Marceau

A Házibuli című filmek francia sztárja mindig elegáns és visszafogott. Kétgyerekes anyaként élni mindennapjait, a botrányok pedig általában messzire elkerülik. 2005-ben azonban őt is utolérte a villantások démona. A Cannes-i filmfesztiválon ruhájának egyik pántja pont a vörös szőnyegen oldódott ki. A világsztár melle fotósok százai előtt vált fedetlenné. Szegény Sophie azonnal próbálta menteni a helyzetet, de nem sikerült neki...