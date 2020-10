Marsi Anikó visszatérhet a Dancing ewith the Stars színpadára, de nincs könnyű helyeztben, hiszen csupán két napja volt a felkészülésre.

Marsi Anikó a koronavírus miatt kénytelen volt kihagyni a Dancing with the Stars harmadik élő műsorát. Most azonban visszatér, ám egyáltalán nem könnyű a helyzete, ugyanis csak két napja volt a felkészülésre. Erről a Mokkában mesélt.

"Amint látjátok, szerencsére bőven volt időm kialudni magam. Más választási lehetőségem nem is volt, hiszen a karanténidőszakot ki kellett töltenem. Bár semmilyen tünetem nem volt, otthon kellett maradnom. Azzal foglaltam el magam, hogy lépésről-lépésre leírtam a koreográfiát, és úgy próbáltam memorizálni" - mondta Anikó, aki nem tagadta, retteg attól, hogy nem tud megfelelően felkészülni a produkcióra.

"Pénteken reggeltől egészen megvakulásig próbálni fogok, de így is félek, hogy nem fogok tudni megfelelően felkészülni. A partnerem, Szabó Gábor eddig sem volt velem túl kíméletes, így az sem hatotta meg, hogy bizony jó pár nap kimaradt. Persze annak örülök, hogy aranyos, nem szid össze és nem fogja a fejét, hogy már megint nem tudom, melyik a jobb lábam és melyik a bal" - idézi a Ripost Anikót.