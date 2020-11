A 34 éves kétgyerekes apuka, Andrew Oldfield a Horn's Mill általános iskolában dolgozott. Áldozata nem járt iskolába, ezért egy csomó WhatsApp üzenetet küldött neki, de a lány anyja észrevette a privát üzeneteket, és szembeszállt a tanárral.

Kiderült, hogy az aggódó anyuka kitalálta lánya telefonjának PIN-kódját, majd felébresztette lányát, és "kihallgatta". A tanár végül bevallotta, hogy csókolgatta, átölelte és megérintette a gyereket, de a szexuális együttlétet tagadta.

A lány vallomásából kiderül, hogy Andrew kivitte őt a kocsijába, ahol csókolóztak, a tanár megérintette a lány mellét és a nemi szervét is, a diáklány pedig tanára péniszét is megdörzsölte, igaz csak nadrágon keresztül. A lány állítása szerint legalább hétszer pajzánkodtak egymással, a tanár a szüzességét is elvette, és nem használt óvszert.

Anil Murray bíró négy év börtönre ítélte Oldfieldet, aki mióta elveszítette a munkáját, depresszióban szenved -írja a Daily Star.