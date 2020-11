Ahogy azt korábban megírtuk, Vilmos herceg is megfertőződött a koronavírussal, ám a brit királyi család várományosa titokban tartotta betegséget, amit még áprilisban kapott el. A hírek szerint igen durva tünetei voltak, ám ennek ellenére úgy gondolta, "voltak ennél fontosabb dolgok is az országban, nem lett volna értelme megijeszteni az embereket".

Vilmosra azonban nem emiatt akadtak ki sokan, hanem azért, mert a megbetegedése előtt néhány héttel ironikus megjegyzéseket tett a járványra.

"Nem tudom miért aggódnak annyira azok, akik elkapják a koronavírust, hiszen ez csak egy kis megfázás. Ez nem akkora dolog, nem kell belehalni, csak a média fújja így fel" - írja az Irishpost.com

Sokan úgy vélik, Vilmosnak a pozíciójából fakadóan is kötelessége lenne komolyabban venni a koronavírus ügyét, de remélik, most, hogy ő is átesett rajta, talán már tudomást vesz a létezéséről.