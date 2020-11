„Ugyan engem is borzasztóan megvisel a helyzet, ami az országban és az egész világban van, de azt vallom, csak akkor tudok ellenálló lenni, ha fejben és testben is ép vagyok Ehhez pedig elengedhetetlen a mozgás. Újra képes vagyok rá, amit sokan pár hónapja még nem gondoltak volna. De engem nem akármilyen fából faragtak, így nem adtam fel!" - mesélte a Borsnak, majd hozzátette a gyógyulásában nem csupán az orvosa, hanem imádott férje Korda György is nagy segítség volt.

„Az orvosom szaktudása és Gyurikám furcsa illatú gyógynövényei, amelyek regenerálják a szöveteket, csillapítják a fájdalmat, csodát tettek. Amióta szedem őket, nemcsak leszámoltam egy életre a gerincproblémákkal és a reumával, de ellenállóbb és energikusabb is lettem. Ennek persz,e a férjem nem mindig örül, pláne, ha őt is megtornáztatom"