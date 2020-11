„Vezettem műsort a VV után tévékben és rádióban egyaránt, de ahogy említettem, nem az én világom a hazai showbiznisz. A legkevésbé sem érzem magam odavalónak. A műsornak köszönhetően egyébként néhány fantasztikus embert is megismerhettem, akikkel rendkívül szoros kötelék alakult ki. Mindemellett bejártuk a világot, például öt évet éltünk az Egyesült Államokban néhány néhány megszakítással, és több életre való élménnyel gazdagodtunk. Ezeket semmiféle, pénzért vehető dologra el nem cserélném. Rengeteg, szavakkal leírhatatlan emléket őrzök. Viszont a helyzet az, hogy én egy melós vagyok, és nincsenek hiú ábrándjaim. Ami a kapcsolatomat illeti, azóta is tart, és már a villa előtt is együtt voltunk. Enivel 12 éve toljuk együtt jóban-rosszban" - kezdte a Blikknek Olivér, aki mesélt az Amerikában töltött időszakról is, valamint arról is, hogy most mivel foglalkozik.

„Kint sokkal nyitottabban gondolkoznak az emberek, viszont ezerszer hiszékenyebbek. Mások a hétköznapi problémák, ezáltal a gondolkodásmód is - majd hozzátette, hogy ott kint is forgattak, hiszen Olivérnek YouTube csatornája is van.

„Csak azért nem töltök fel csücsöri, ugyanolyan képet magamról, hogy legyen poszt. Csakis tartalmat, számomra értékes dolgot. Ilyen például az Eni & Oli világa YouTube-csatornánk, amit Amerikában kezdtünk el tavaly. Ha megnézitek az epizódokat, láthatjátok, hogy sok munka van bennük, nem egy statikus, kredencen lévő laptopnak beszélek/beszélünk a semmiről, hanem egy-egy részt napokig, sőt, hetekig forgattunk. De persze, van köztük olyan is, amit csak riportszerűen, egy szép helyen vettünk fel, de azt is igyekeztünk igényesen elkészíteni"