„Apukának boldog vagyok, embernek viszont boldogtalan, hiszen ott lebeg felettem Damoklész kardja. A család nevének tisztára mosása mellett most már azért is harcolok, hogy felnevelhessem a kisfiam" – nyilatkozta László a Borsnak.

B. László még 2017 novemberében a lakásából a mélygarázsba cipelte, és az autója hátsó ülésére tette az eszméletlen Novozánszki Fannit, amit videófelvétel is bizonyít. Ezt be is ismerte, de a gyilkosságot állítása szerint nem ő követte el.

„Nálunk egyetlen verzió van, hogy László a személyi szabadság megsértéséért kap büntetést. Ennek a legfelső határa öt év, de első elkövetőkre nem szoktak maximális büntetést róni. László ráadásul három éve előzetes letartóztatásban van, igaz, a házi őrizet miatt ezt mindössze két évnek számítják majd be, de így is azt gondolom reálisnak, hogy a vádlott pár hónapra megy majd csak vissza a börtönbe" – mondta dr. Brodmann Péter László korábbi ügyvédje és nagybátyja.