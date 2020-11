A csinos modell tizennégy év után újra kés alá fekudt, hiszen esedékessé vált mellimplantátumok cseréje:

„Az első mellműtétem egy nagyon sokszor átrágott, gondosan megfontolt döntés volt az életemben, és soha nem is bántam meg. Dr. Krasznai Zsoltnak köszönhetően annyira szép és természetes lett, tökéletesen a testem része volt. Nyilvánvalóan már akkoriban is megbeszéltük, hogy az implantátumot tíz év elteltével „illik" kicserélni. Nos, most érkezett el az ideje. November 11-én, szerdán műtöttek meg. Elégedett vagyok az eredménnyel, ezúttal is természetes hatása lett" - mondta a Ripostnak Linda.