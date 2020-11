Öt napot töltött egy ablaktalan konténerben Megyeri Csilla a Celebcella című műsorban. Itt sok ideje volt gondolkodni, és befelé fordulni. Rájött, hogy voltak a gyerekkorában olyan sérelmek, amelyek a mai napig elkísérik őt, és sok mindenben gátolják, ezen pedig változtatni szeretne.

"Bár én tudatosan kerültem azt, hogy a gyermekkorról beszéljek, most egy kicsit bánom, mert bár a szüleim mindent megadtak, kialakultak törések bennem. Amikor levélben megkérdezték tőlem, ki hiányzik a legjobban, hirtelen nem is tudtam mit felelni. Aztán ahogy ittam a kávét, ami a megszokott édes kávémhoz képest iszonyatosan keserű volt, eszembe jutott édesapám. Ő minden reggel forrón és keserűn itta a kávéját. Zokogásban törtem ki, és most is sírok, ha eszembe jut, mert őt már nem hozza nekem vissza senki. Ő hiányzik nekem a leginkább" – mesélte sírva a Borsnak a sztár.

Csilla úgy döntött, hogy szakember segítségét kéri a traumák feldolgozásában.

„Tudom, hogyan szeretnék élni, sokszor mégsem úgy teszek. A pszichológus azt mondta, hogy egy belső blokk gátol meg ebben. Sosem voltam még családállításon vagy ilyen blokkoldáson, úgyhogy most gondolkodom rajta, hogy a doktornővel feloldom a bennem lévő gátakat, meggyógyítom a sebeimet"