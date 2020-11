A gyönyörű modellről, Iszak Esztiről szinte lehetetlen olyan fotót készíteni, amiről ne a szépség, a harmónia vagy a szexiség jutna eszünkbe. Legutóbbi fotóján is csak úgy sugárzik a szőkeség.

A szépséges modell, Iszak Eszti nemrég, egy betegség miatt drasztikus változtatásokat eszközölt az életében, aminek köszönhetően sokkal tudatosabban, egészségesebben és pozitívabban éli a mindennapjait. Az életmódváltás a jógához is közelebb hozta Eszti, aki még egy jógaoktató képzést is elvégzett nyáron.

"2020 igazi tanítómester, bár nem mindig a legjobb leckéket veszi elő... hiszek a karmában és abban is, hogy figyelnünk kell a jelekre és a szervezetünk jelzéseire is. Idén megbetegedtem és emiatt elkezdtem változtatásokat eszközölni az életemben. Ennek az egyik eleme a jóga volt, ami bár már 7 éve az életem része de szerettem volna még közelebb kerülni hozzá, jobban átlátni a filozófiát mögötte és tökéletesíteni az Asana-kat és a meditációt, ezért nyáron megcsináltam egy jógaoktató képzést! A másik fontos változtatás az volt, hogy eltávolítottam és kizártam a toxikus embereket a környezetemből és igyekszem visszaszorítani a stresszt (ez a mai világban talán a legnehezebb rész:)) Nem könnyű mindig pozitívnak maradni de az egészségünk érdekében muszáj, hogy néha ne csak a testünket eddzük, hanem a lelkünket és a pszichénket is" - olvasható Eszti bejegyzésében.