Melissa Dawson - aki már két gyermek anyukája - első szülésénél 43 órát vajúdott, épp ezért, amikor New Jersey-i otthonában elfolyt a magzatvize, nem gondolta, hogy tíz perccel később már kezében fogja tartani harmadik gyerekét.

Az asszony állítása szerint kislánya mindössze 1 perc alatt, három méhösszehúzódással jött a világra. A nő felhívta férjét, aki értesítette a szomsézdot és a mentőket is, akik szó szerint rárúgták az anyára az ajtót, majd kórházba szállították. Két nappal később haza is engedték, az anya és a baba is remekül vannak.