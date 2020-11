A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy az alkoholfogyasztás a Covid-19 világjárvány idején „második egészségügyi válsághoz" vezethet. Ugyanis a karantén idején már tavasszal nőtt az alkoholos italok értékesítése, és most, a második hullámban is ez a jelenség figyelhető meg. Éppen ezért idén már a Száraz november mozgalom is a "józanság kiemelt fontossága a koronavírus-járvány idején" tematika köré épült. Bár a 30 napos kihívás lassan véget ér, a vírus itt maradt velünk, így egy ideig még biztosan a legtöbb időt a négy fal között töltjük. Most már biztos, hogy 2020 arra tanít bennünket, hogy miként tudjuk önmagunk, kevés külső inger mellett, egészségkárosító szokások nélkül túlélni a bezártságot.

Nemzetközi és hazai felmérések szerint is megnőtt a háztartások alkoholfogyasztása a koronavírus-járvány következtében. A szomorú tendenciának több oka is van, az egyik mindenképpen a több otthon töltött idő, amikor jó ötletnek tűnik egy-egy (és egyre több) italt elfogyasztani, a másik pedig a szorongás.

Ez utóbbi alól az se vonhatja ki magát, aki azt állítja, nem fél a koronavírustól. Nincs olyan ember, akit ne nyomasztanának a napi fertőzöttségi hírek, és aki nem az egészségéért aggódik, az a munkahelyét, a megélhetését félti. Ha azonban nem két lábon járó roncsként szeretnénk örülni a még teljesen bizonytalan kezdetű újranyitásnak, már most nemet kell mondani a rossz szokásokra, amelyek nagyon gyorsan szenvedélybetegségekké válhatnak.

Persze nem azt akarjuk mondani, hogy soha ne igyál egy kortyot se, inkább csak azt hangsúlyozzuk, hogy az esetleges magány vagy stressz esetén se vesd el a sulykot. A feszültséglevezetésnek számos egészséges módja van, amelyek csak még erősebbé tesznek és nem rombolják az egészségedet.

1. Sportolj!

Sok embernek problémát okoz az edzőtermek bezárása, mások pedig már túl hidegnek találják a kinti időt a mozgáshoz, de nekik is van lehetőségük megmozgatni magukat. Nagyon sok edzőteremnek sikerült alkalmazkodnia az ideiglenesen megváltozott körülményekhez, és online-edzéseket tartanak az odajáróknak, de ha eddig egyedül edzettél, akkor sem kell sokat keresgélned ahhoz, hogy megfelelő edzésvideókat találj vagy csatlakozz egy online közösséghez. Az online vezetett edzés hatalmas előnye, hogy az edző - (majdnem) épp úgy, mint személyesen - látja és korrigálni tudja a hibáidat, így a sérülésveszélyt is csökkentheted.

Bármilyen otthoni mozgást választasz, tedd napi rutinná azt. A testedzés köztudottan legalább olyan jól csökkenti a szorongást, mint az alkohol, és nem rombolja, hanem építi a testedet, miközben az akaraterődet és kitartásodat is fejlesztheted.

2. Ne szégyelld, ha magával ragad a kedvenc sorozatod!

A sorozatnézést nagyon sok esetben pejoratívan emlegetjük, és akár az is lehet, ha amiatt elhanyagolod a munkádat vagy a szeretteidet. De most, amikor az eddiginél több mentális stressznek vagy kitéve, nyugodtan engedd el magad, és egy kicsit éld a kedvenc sorozatszereplőd életét. Ha akciódús filmekre vágysz, élvezd, hogy egy kis ideig mások sorsáért aggódhatsz, de most az ünnepek közeledtével a karácsonyi vásárok helyett karácsonyi romantikus filmekkei is adventi hangulatba hozhatod magad.

Olvass!

Régen faltad a könyveket? Minden pénzedet a könyvesboltban hagytad és akár több könyvtárba is beiratkoztál, csak hogy mindig legyen olvasnivalód? Alig vártad egy-egy kedvenc szerződ új könyvének megjelenését? Most pedig alig-alig veszel a kezedbe könyvet? Itt az idő, hogy visszaszokj az olvasásra. Amíg a betűket falod, egész biztosan úrrá leszel a bezártság miatti szorongásodon, közben pedig a verbális képességeid fejlődnek, a helyesírésod javul és kreatívabbá is válsz.

Ráadásul ma már az olvasásnak sem kell magányos élménynek lennie. Csatlakozz az interneten olvasói csoportokhoz, ahol megbeszélheted másokkal a könyvélményeidet.

Próbálj ki új recepteklet!

Ha minden porcikád tiltakozik a főzés ellen, akkor persze most se erőltesd magadra a konyhatündérséget, de ha eddig időhiány miatt nem főztél, irány a konyha. Egy-egy bonyolultabb étel elkészítése örömteli kihívás lehet, csak arra vigyázz, hogy ne az evésben talád meg a legfőbb boldogságot.