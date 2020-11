Az egykori szépségkirálynő elképesztően kigyúrta magát, a teste csupa izom, ezt pedig most meg is mutatta a közösségi oldalán. A 2016-os Miss Earth Hungary számára véget ért az első profi szezon, eredményeiről pedig egy hosszú Instagram-bejegyzésben számolt be.

Eszter amellett, hogy csodás eredményeket ért el, óriási álmokat szövöget a 2021-es évre.

"A bírói feedback, amit tegnap kaptam: a forma tökéletes, a farizom a mezőny egyik legjobbja, minimálisan lehetek szárazabb, illetve a pózolást még csiszolgathatom, de máson ne változtassak, és jövőre meglehet az olimpiai kvalifikáció!"