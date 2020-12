2017. november 20-án tűnt el a VV Fanni néven ismert Novozánszki Fanni. Meggyilkolásával B. Lászlót gyanúsítják, a lány holtteste a mai napig nem került elő.A tegnapi tárgyaláson újabb információk láttak napvilágot, ez elhunyt lány vérét a garázsban is megtalálták.

A Fővárosi Törvényszéken tegnap délelőtt folytatódott VV Fanni gyilkossági pere, ahol újabb érdekes információk derültek ki. A lány lakásán történt helyszínelés felvételéből kiderült, oriási vértócsa állt a parkolóban, azon a helyen, ahol a vádlott, B. László kocsija állt - írja a Bors.

A dokumentumokból és az igazságügyi orvos szakértői véleményből pedig kiderült, hogy a lakásban és a parkolóban is megtalált vérnyomok Fanni véréből származnak, ebből pedig arra lehet következtetni, hogy B. László karjaiban erősen vérezhetett az eltűnt lány.

A bírónő majd a lap is megkérdezte a vádlottat, szerinte hogyan kerülhetett a parkolóba vérfolt, amire B. László higgadtan reagált.

"Hogy mekkora vérfolt volt ott, arról egyik dokumentumban sincsen adat, csak annyi, hogy vértöredéket találtak. Az egy koszfolt is lehet, ami félrevezető..nagy vérről szó sem volt soha az ügyben, annyit pedig mindig is mondtam, hogy folyt az orra vérre, amit a barátnője, B. Erika törölgetett is. De én nem vettem észre, hogy Fanni vérezne. Lélegzett és nyöszörgött" - válaszolta a Borsnak.