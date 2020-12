A koronavírus miatt a téli időszak legjobban várt karácsonyi vásárairól is le kellett mondanunk, legalábbis eddig így tudtuk, viszont mégis született egy köztes megoldás, idén speciális módon, online tartják meg a budapesti karácsonyi vásárt.

A Budapesti Adventi- és Karácsonyi Vásár évtizedek óta a fővárosi adventi időszak fénypontja, ami rengeteg embert vonz minden évben.

Idén azonban a fővárosban a koronavírus-fertőzés miatt elmarad a vásár, ehelyett a szervezők készítettek egy online oldalt, ahol megismerhetjük a különféle kézműveseket, készítőket, akiktől az oldalon keresztül vásárolhatunk idén is hazai termékeket, egyedi ajándékokat - írja az Origo.

"A hazai kézműves- és kreatívipar támogatása talán még soha nem volt ennyire fontos, mint most. Komolyan vesszük a koronavírus-járvány következtében kialakult problémákat, ezért a Budapesti karácsony kampányunk során arra kérjük a lakosságot, hogy hazai kézműves alkotóktól, iparművészektől válasszanak ajándékot az idei ünnepekre, ezzel is támogatva őket. Kis ajándék is nagy segítség kézműveseknek" - mondta Faix Csaba,a Budapest Brand Nonprofit Zrt. vezérigazgatója.