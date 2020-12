Az énekesnőt szörnyű trauma érte idén év elején, ugyanis elveszítette babáját. Ám szerencsére igen hamar sikerült újra teherbe esnie, és most minden a legnagyobb rendben van velük.

Heni és párja, Gergő már nagyon várja a kicsi érkezését. Úgy döntöttek, hogy addig is, kitatarozzák és átfestik az otthonukat. A munkából pedig mindketten kivették a részüket, erről osztott meg egy képet Heni.

„A legtutibb karanténprogram... Bakos Gergő az én ezermester szerelmem kifesti a lakást. Mire megérkezik az új családtag, minden tisztán és gyönyörűen várja majd... Tök izgi! Ő is részese, bár még csak hallgatja a fütyörészést, de pár hónap és látja is..." – írta az énekesnő a képhez.