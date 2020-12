Amíg a vírus miatt nem tudnak fellépéseket vállalni, akár a vendéglátóiparban is dolgozhatnának a művészek, vélekedik az egykori valóságshow-szereplő, Tommyboy.

Az anno chippendale tánccal foglalkozó férfi mára sikeres vállalkozó: az ország több pontján üzemeltet vendéglátó egységeket, így nemrég három nagyváros művészei felé intézett felhívást, miszerint munkát ajánl nekik a vírushelyzet okozota nehéz időkre.

„Tisztelt művészemberek, énekesek, zenészek, előadóművészek, színészek és egyéb művészeti tevékenységgel foglalkozó, értéket közvetítő embertársaim! Ebben a nehéz időszakban szeretnék nektek munkát ajánlani vendéglátós munkakörökben Veszprémben, Dunaújvárosban és Pécsett működő üzleteinkben. Jelentkezzetek bátran, s engedjétek ki magatokból a felgyülemlett szeretetet a megszokottól eltérő formában" – hangzik Tommyboy felhívása, amit a Facebook-oldalán tett közzé.

„Nem is kell magyaráznom, hogy a vendéglátóipart is mennyire mélyen sújtja a koronavírus-válság. Mi azonban továbbra is dolgozunk: elviteles rendelés és házhozszállítás működik az egységeinkben, amelyekhez mindig szükség van lelkes és csupaszív dolgozókra" – tette hozzá.