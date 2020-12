Majdnem 30 kilót adott le Rebel Wilson, a színésznő fogyásán az egész világ csak ámul. Most elárulta, pontosan mennyi kalóriát vitt be naponta, hogy elérje az álomalakot.

Az idei év nagy meglepetése a mindig telt színésznő Rebel Wilson fogyása volt. A sztár közel 27 kilótól szabadult meg, és szinte rá sem ismerni. Többször megmutatta már mesés alakját bikiniben vagy testhez simuló ruhában, láthatóan nagyon büszke az eredményre.

De hogyan érte ezt el?

Rebel elárulta, igyekezett a napi kalória bevitelt 1500 alatt tartani. Ha veszíteni akart a súlyából, akkor a hét minden napján maximum ennyi kalóriát vitt csak be.

Viszont most, hogy elérte a 75 kilogrammos súlyt, inkább a fenntartás a cél, így 2000-2500 kalóriát is megenged naponta, mivel mellette kőkeményen edz.

Neki a magas fehérjetartalmú ételek váltak be, de azt mondja, ez azért nem jelenti, azt hogy mindent szigorúan betart, de igyekszik rengeteg csirkét enni, ami ezért is volt furcsa eleinte, mert korábban szinte vega volt.

Rebel azt is elárulta, most a szuperdögös 29 éves Jacob Busch-al randizgat, ám már azelőtt elkezdtek egymáshoz vonzódni, hogy belekezdett volna a nagy fogyásába, ami szerinte azt bizonyítja, hogy nem feltétlen kell nádszálvékonynak lennie egy nőnek ahhoz, hogy felszedjen egy jó pasit.

Ő egyébként is az egészsége miatt akart lefogyni - írta a Daily Mail.