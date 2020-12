Bár már testileg rendbe jött Pataky Attila a koronavírus-fertőzésből, a lelke még nem állt helyre az elmúlt hónapok megpróbáltatásai után.

"Át- és megéltem ezt a koronavírius nevű rettenetet, így aztán abszolút negatív vagyok. A feleségem és az anyósom is elkapta, szerencsére ők a finomabb változatát, ezért nincs okom arra, hogy azt mondjam a család azon részének, akikkel együtt szeretnénk tölteni a szentestét, hogy ne jöjjenek át. Főleg most, nagyon nagy szükségünk van most egymásra. A maszkot azóta is használom. Élem az életem, amennyire ezt életnek lehet nevezni. Nagyon várom, hogy visszatérhessek a saját valóságomba, a saját létezésembe" - mondta a Borsnak az énekes.

"Nincs sok okom boldogságra, megmondom őszintén. Nem bánom, hogy jövőre, ha Isten megsegít, 70 éves leszek. Persze, aggódom a gyerekekért, hiszen nekik fontos a jövő" - mondta kissé lehangoltan Pataky.