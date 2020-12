Cikkünkben összeszedtünk néhány nyomós érvet a mértéktartás mellett, ugyanis a túlevés a plusz kilókon kívül rengeteg egészségtelen folyamatot indít el a testedben. Táplálkozz tudatosan az ünnepi időszakban is!

Kajakóma

Amikor szénhidrátban és zsírban gazdag, magas kalóriatartalmú ételeket fogyasztunk, a testünk rengeteg inzulint termel. Emellett megemelkedik a melatonin és a szerotonin szintünk - ezek a hormonok felelősek a boldogság érzetért -, de érdemes vigyázni, ugyanis a hirtelen jóllakottságtól letargikus hangulatba is kerülhetünk, és jön a kajakóma. A cukros és zsíros ételek fogyasztása során szervezetünk több glükózt termel, amely gátolja az orexin fehérjéket – ezek az ébrenlétért felelősek.

Ekkor jön az az érzés, hogy a jóllakottságtól egy ültő helyünkben el tudnánk aludni, nincs kedvünk semmihez, és azonnal le szeretnénk feküdni.

Akár triplájára is kitágulhat a gyomrunk

A karácsonyi túlevés hatásaként akár két-háromszorosára is kitágulhat a gyomor. Bár ez nem tartós, jobb, ha tisztában vagy azzal, hogy a gyomor normál esetben nagyjából egy liternyi étel tárolására képes, de szükség esetén akár három liternyi is elfér benne. Ez amellett, hogy hízáshoz vezethet, roppant egészségtelen is, ugyanis a megnövekedett gyomor nyomást fejthet ki a körülötte lévő szervekre, ami rosszullétet eredményezhet. Ha a folyamatos evés hatására a gyomor még tovább tágul, az hányáshoz is vezethet: ez jelzi, hogy a gyomor túltelített.

Haspuffadás

Amikor ételt veszünk a szánkba, egy kis levegőt is nyelünk. Ha a karácsonyi ételek mellé víz helyett szénsavas üdítőt, esetleg pezsgőt fogyasztunk, akkor minden gáz hozzájárul a puffadáshoz. Emellett az is a haspuffadást eredményezhet, ha túl gyorsan eszel, vagy puffasztó ételeket fogyasztasz ( pl. bab, lencse, káposzta) így ha teheted, igyál sok vizet a vacsora fogyasztása előtt és közben, illetve rágd meg jól az ételt, így elkerülheted a kellemetlen haspuffadást.

Sokaknál jelentkezik gyomorégés is, ugyanis minél többet eszünk, annál több savat termel a szervezet, hogy segítsen lebontani az ételt. Van, hogy a túl sok étel hatására a sav kimarja a gyomrot, esetleg visszaszivárogtatja a nyelőcsőbe, amitől gyomorégés jelentkezik. Kerüld el ezt a kellemetlen tünetet, és óvakodj a magas zsírtartalmú ételek túlzott fogyasztásától.

Hízás

A karácsonyi túlevés sokszor jár hízással. Testünk tökéletesen működő, összetett rendszer, azonban ha túl sok felesleges kalóriát viszünk be, ne lepődjünk meg, ha az ünnepi szezon alatt felszalad ránk néhány kiló. A máj és a hasnyálmirigy enzimeket választ ki, melyek segítenek megemészteni a zsírokat, szénhidrátokat és fehérjéket, a bélfalon lévő sejtek pedig felszívják a cukrot, aminosavakat, zsírsavakat, vitaminokat és ásványi anyagokat, majd a véráramon át a májba küldik. A máj ezután igyekszik átalakítani a tápanyagokat energiává, a felesleges enerigákat viszont zsírként tárolja az adipocitákban.

Nem kell bepánikolni, ugyanis nem mindenkinél vezet hízáshoz a túlevés, de ha úgy érzed, túl sokat ettél, érdemes sétálni egy nagyot, hogy lejárd az ételt, és segítsd az emésztésed.