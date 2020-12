Már csak pár hét és búcsút inthetünk ennek az évnek is, amelyet szerintem nagyon sokan várnak. 2020 valószínűleg senkinek nem lesz a kedvenc évjárata, ha nosztalgiázni támad kedvünk, így jobb is, ha inkább előre tekintünk és egyúttal szelídebb vizekre evezünk, mint a vírus okozta stressz és lehangoltság. Megnézhetjük például a 2021-es lakástrendeket.

Tudom, hogy sokaknak most kisebb gondjuk is nagyobb annál, mint a következő év lakástrendjeivel törődni, de még a legborúsabb időszakban is érdemes törekednünk arra – a saját és a környezetünkben élők mentális egészsége érdekében -, hogy eltávolodjunk a nyomasztó jelentől és olyan dolgokkal is foglalkozzunk, amelyek örömmel töltenek el. Egy jó fürdő, egy szórakoztató film vagy az otthonunk átrendezésekikapcsolhat, elterelheti a gondolatainkat és ezáltal csökkentheti a felgyülemlett feszültséget. Lássunk most egy kis útmutatót az utóbbihoz.

Az év színei

A következő esztendő színeiről minden év decemberében dönt a Pantone Intézet, s ez nagyban előrevetíti a jövő trendjeit mind a ruhaiparban, mind a lakberendezés terén. A 2021-es év árnyalatát ugyan még nem választották ki, ám a top 10-es listát már meghirdették, így lehet némi sejtésünk arról, merre fog haladni a következő év divatja.

A Pantone szerint a 2021-es év meghatározó színei:

Marigold (Narancssárga)

Cerulean (Égszínkék)

Rust (Rozsda)

Illuminating (Napságra)

French Blue (Franciakék)

Green Ash (Pasztellzöld)

Burnt Coral (Égett korall)

Mint (Élénk menta)

Amethyst Orchid (Ametiszt)

Raspberry Sorbet (Málna)

Az idei évet tehát a melegebb tónussal rendelkező, ugyanakkor mélyebb, sötétebb színek fogják uralni, amelyeket remekül fel lehet majd dobni egy kis napsárgával, égett korallal vagy ametiszttel.

Minimalizmus másképp

A 2021. év a minimalizmus jegyében fog telni – marad a letisztul, egyszerű stílus -, ugyanakkor ez a minimalizmusa kicsit más lesz, mint amit eddig megszokhattunk. A hidegebb érzetet felváltja a kifejezetten meleg hatás, amely főleg a fentebb említett színeknek lesz köszönhető. A rozsda, mohazöld, menta egy kis napsárgával vegyítve megnyugtató, békés hatást kelthet, amelyre nagy szüksége is van mindenkinek a 2020-as év után. A feltűnő, vibráló mintákat is felváltják a természetközelibb, geometrikusabb formák, így érdemes beszerezni néhány levél motívummal ellátott kiegészítőt vagy venni egy kerek puffot, ezek ugyanis meghitt és barátságos hangulatot kölcsönöznek az otthonunknak.

Fókuszban a home office

A 2020-as évben szinte minden cégnél megjelent a home office, amely bizony a lakástrendre is rányomta a bélyegét. A munkavállalóknak rá kellett ébredniük, hogy hosszabb távon képtelenség a kanapéról vagy az étkezőasztal mellől dolgozni, így a legtöbb otthon szerves részévé vált a munkasarok. Ez lehet minimalista, romantikus, rusztikus stílusú, a lényeg hogy ne csak a lakás többi részéhez illeszkedjen jól, de funkcionálisan is megfeleljen az elvárásoknak: legyen csendes, nyugodt és egy videokonferencia alkalmával ne kelljen a beszélgetésben résztvevőknek a konyhában főző házastársat, a villogó tévét vagy a gyerekszobában sorakozó plüssállatokat nézniük.

Textilek és kiegészítők

A lakástextilek lecserélésével látványosan, ugyanakkor költségkímélően tudjuk megváltoztatni a lakásunk stílusát és hangulatát, így ha egy kis újdonságra vágyunk vagy követnénk a trendeket, de nem akarjuk nagy fába vágni a fejszénket, szerezzünk be új, divatos textíliákat. A következő évben a minimalizmusba oltott természetesség hódít majd, így vegyünk naturális színű és formájú kiegészítőket. A fenti árnyalatokból választott sötétítőfüggöny, párna, puha, meleg takaró határozottan divatosabbá varázsolhatja a nappalinkat, és ha még arra is ügyelünk, hogy a kerek formák is több helyen megjelenjenek a lakásba, máris sokat tettünk a környezetünk divatosabbá tételéért.