Daisy Colemant 15 éves korában egy házibuliban erőszakolták meg. A fiatal lány történetét egy Netflix-sorozat is bemutatta. Sajnos azonban idén nyáron véget vetett az életének. Most pedig édesanyja is követte őt.

Mindössze 15 éves volt Daisy Coleman, amikor egy házibuliban borzalmas dolog történt vele: megerőszakolták. Történetét egy dokumentumfilmben dolgozták fel a Netflixen Audrie és Daisy címen. Az egész világot felkavarta a sztori, pláne, hogy a tettes azóta sem lett meg.

A fiatal lány viszont nem tudott megbirkózni az őt ért traumával, és idén nyáron öngyilkos lett.

Most viszont egy újabb szörnyű hír érkezett: édesanyja, Melinda Coleman is követte őt. A nő férjét is elveszítette korábban, sőt két évvel ezelőtt Daisy öccse is elhunyt.

Anya és lánya egy alapítványt hoztak létre, hogy segítsék azokat, akik szexuális bűncselekmény áldozatai lettek.

Ám úgy tűnik, a nő nem tudott feldolgozni ennyi szörnyűséget, és ő is saját kezűleg vetett véget az életének – írta a NBC News.