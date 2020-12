Kim Kardashian többször is megmutatta már kerekded idomat. Híresen kerek fenekéérta fél világ rajong, de a combjai és a mellei is megérnek egy-két ajtócsapkodást. A szexi sztármami tisztában van azzal, mennyien rajonganak érte, bizonyára ezért osztotta meg ezt a friss fotót is.

A méregzöld, aprócska bikini alig takar valamit Kim intim testrészéből. Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy 1 nap alatt több, mint 5 millió kedvelést kapott.