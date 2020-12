Kárpáti Rebekát egy influenszer lány vádolta meg azzal, hogy a saját ruhakollekciója megálmodásához egy másik márka ötleteit lopta el, akinek korábban ő maga is modellkedett. Mint kiderült, Rebeka nem ismeri a vádlóját, és az is egyértelmű, hogy az állítása nem igaz, mégis megviselte.

"Kevés olyan komment van, ami gyomron talál, de most ez nagyon!" - írta Instagram-sztorijában a sztár, aki szerint ez egy szándékos lejárató kampány, ám az okát nem tudja, hiszen a vádlóját nem is ismeri.

Kárpáti Rebeka úgy fogalmazott „ez egy gusztustalan módja volt" annak, hogy lejárassák. Elmondta, korábban az a márka kereste meg őt, hogy készítsenek egy közös kollekciót.

Rebeka azt is elárulta, hogy a kezdeti zaklatottság után rájött, mennyi pozitívuma is van a történteknek, ugyanis az események hatására rengeteg kedves üzenetet kapott a követőitől. Sőt, az események hatására további új rendelések is érkeztek, így Rebeka tulajdonképpen profitált ebből a kálváriából.