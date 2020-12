Zimány Lindát régóta nem lehetett férfi oldalán látni. Utolsó kapcsolata Kedves Ferenccel volt, legalábbis őt vállalta a nyilvánosság előtt. De valószínűleg komoly szerelem nem igazán lehetett azóta az életében, hiszen Linda az Instagramon többször is hangot adott annak, hogy szingli, de nagyon szeretne párkapcsolatot, sőt idővel majd babát is.

Most kiderült, amerikai párt tudna maga mellé elképzelni. Ráadásul a tengerentúli barátai mindig igyekeznek valakivel összehozni őt, csak most sajnos nem tud kiutazni a járvány miatt.

„Mindig találnak nekem valami jelöltet az ismerősökön belül, csak hát ez két emberen múlik, meg most egy Covidon is. Szóval, ha vége a Covidnak, nekik fogok most esélyt adni szerintem, megér egy próbát. Nehezen ismerkedem idegenekkel, kell valami kiindulási bizalmi pont, ezért mindig ismerősökön keresztül próbálkozom itthon is„ - árulta el Linda egy követője kérdésére az Instagramon.