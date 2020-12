A szombati mérkőzést is érinti a Honvédok ellen a hír, miszerint a Kisvárda csapatában több személynek is pozitív lett a koronavírus tesztje.

"Bíztunk benne, hogy a korábban megbetegedett játékosok közül többen is visszatérhetnek, de a héten elvégzett tesztelések még inkább árnyalják a képet, újabb játékosokra köztük kulcsemberekre sem számíthatunk, illetve pozitív lett a tesztje egy stábtagunknak is – árulta el Révész Attila sportigazgató. – Mindez nemcsak a szombati Honvéd elleni mérkőzés fényében aggasztó, hanem az év még hátralévő két fellépése előtt is, ugyanis nem tudhatjuk, hogy kik kaphatták még meg a fertőzést. Jó hír viszont, hogy a korábban megbetegedett stábtagjaink közül Supka Attila vezetőedző és Erős Gábor asszisztensedző tesztje is negatív lett, vezetőedzőnk már a pénteki edzésbe is bekapcsolódik és szombaton ő ül le a kispadra" - olvasható a csapat hivatalos oldalán.