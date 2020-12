A vagány énekesnő a Blikknek mesélt életéről, kislányáról, karrierjéről, és sok minden másról.

"Eléggé családcentrikus vagyok, aki nagyon tiszteli a felmenőit és a hagyományokat. Törekedtem és vágytam arra, hogy legyen egy ilyen életem. Persze, amíg az ember vágyik rá, el sem tudja képzelni, hogy az milyen lesz. És amikor ott van, akkor rájön, hogy ez rohadt nehéz ám! De közben, amikor egyéves lesz a gyereke és végiggondolja, hogy mi mindent éltek meg együtt, felfogja, hogy kell ez a nehézség, mert ettől szép ez az egész.

-kezdte Gabi, akit gyerekkora arra vágyott, hogy családja legyen.

Az énekesnő arról is beszélt, hogy a magány nem attól függ, szingli valaki, vagy sem.

"Amikor az ember szingliként otthon ül, magányosnak érzi magát. Ez az érzés viszont a családdal is megmarad, mert ezt mindenkinek önmagában kell legyőznie, önmagában kell megteremtenie a harmóniát, amit aztán átad a gyerekének. Ez egy hatalmas felelősség."-folytatta az énekesnő, aki Veráról is beszélt.

"Először is, rengeteg munkánk van abban, hogy itt vagyunk, mind a ketten megjártuk a poklot, szakmailag és magánéletileg is sok mindenen kellett keresztülmennünk ahhoz, hogy most ennyire boldogok lehessünk. Érettebb lett a kapcsolatunk, egyenrangú, már nem a kishúga vagyok, hanem az édesanyává lett testvére."

-zárta Gabi.