A venezuelai szupersztár, Gabriela Spanic és táncpartnere, Andrei Mangra ezüstérmesek lettek a Dancing with the Stars fináléjában. A Paula és Paulina sztárja elmondta, fontolgatja, hogy Európában vállaljon sorozatszerepet, de most visszautazik Mexikóba a családjához. Andrei és Gaby a Life.hu-nak a döntő után nyilatkoztak az érzéseikről.