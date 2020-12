Nődögél a pocakja Hódi Pamelának, éppen ezért egyre több dolgot szerez be annak érdekében, hogy, amikor második kislánya megszületik minden tökéletes legyen.

Legújabb szerzeménye pedig nem más volt, mint egy óriási szoptatóspárna. Az úgynevezett szopipárna hatalmas áldás, Pamela pedig ezzel tökéletesen tisztában van, hiszen 8 évvel ezelőtt Natinál is nagy segítség volt. Az "új barát" pedig megmutatta a rajongóinak.

"Végre ma volt időnk és megvettük az új barátoma. Igaz kb. 1,5 évig lesz rá szükségem, de tudom hogy amiért megszerettem kb 8 éve is, úgy most is segítségemre lesz abban, amire kérem" - írta bejegyzéséhez a gyönyörű kismama.

