Nagy volt a meglepetés, amikor kiderült a Nicsak, ki vagyok? Király jelmeze alatt Győrfi Pál rejtőzik. A Meseautó című film betétdalát adta elő, illetve MC Hammerként is színpadra lépett. Számára is nagy kaland volt, ugyanis még a gyerekei sem tudtak róla.

Elárulta, két oka is volt elvállalni a felkérést.

„A nehéz, fegyelmet követelő időkben néha egy kis mosolyra is szükség van. Még a nyáron kaptam felkérést, hogy vállaljak szerepet a Nicsak, ki vagyok?" műsorban. Két okból mondtam igent. Egyrészt azért, hogy a fontos szabályok ismertetése mellett segítsek ebben a lemondásokkal, szorongással teli időszakban egy kis mosolyt is csalni az emberek arcára, hiszen már majdnem minden család érintett a járványban. Sokan megbetegedtek, vagy a megélhetésük került veszélybe, az egészségügyi dolgozók, köztük a mentősök pedig hősiesen küzdenek minden pillanatban. Hiszek benne, hogy a szabályok betartása mellett most a lelki egyensúlyunk megóvásával is az egészségünket szolgáljuk, ebben pedig a pozitív gondolkodás és egy kis derű is sokat segíthet. A második ok is fontos, a tízéves Ádám fiam nagy sakkozó és bíztam benne, hogy örülni fog a sakkfigurához hasonlító király szerepének. Így is történt" – nyilatkozta a Ripostnak.