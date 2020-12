A színész maga is áldozatául esett a munkahelyi zaklatásnak. Ez lelkileg megviselte Ernyey Bélát, ennek is köszönhető, hogy elhagyta az országot. Most őszintén vallott a történtekről.

A Céltábla nő című könyvben is érintőlegesen beszél arról Ernyey Béla, hogy egy ismert színésznő zaklatta őt még anno fiatalkorában a Vígszínházban, ami nem volt könnyű helyzet számára, többek között ez is közrejátszott abban, hogy úgy döntött, elhagyja az országot. A színész nem tagadja, népszerű volt a hölgyek körében, és élt is a lehetőséggel olykor, ám ebben az esetben határozottan többször is visszautasította a kolléganőjét, aki azonban ezt nem értette meg.

„Többször és huzamosabb ideig próbálkozott az illető hölgy, nem vette vagy nem akarta észrevenni, hogy nem vagyok vevő erre" - kezdte a Blikknek Ernyey.

„Eleinte csak kisebb célozgatások, pikáns utalások voltak, aztán az egyik darabban szerelmespárt alakítottunk, és volt egy csókjelenetünk, amit mindig csak imitáltunk. Sajnos, ő nem csak imitálta, ami iszonyú kellemetlen volt, hiszen rendes csókot akart mindenképp. Meg is kérdezte, amikor legördült a függöny, hogy 'Béla, maga nem szeret csókolózni?', mire én mondtam, hogy de, nagyon is, csak épp azzal, akivel szeretnék. Ez volt igazából az egyetlen 'tettlegesség' a részéről, de nem is ez a történet lényege, hanem az a nyomasztó légkör, amit ez az egész okozott. Pontosan átérzem, mit élhetnek át a nők, amikor a munkahelyükön zaklatják őket, de azt kell mondanom, férfiként sincs könnyű dolgom, hiszen belém van kódolva az udvariasság" – mesélte a történetet a sztár, aki nem szeretné az érintett színésznő nevét elárulni tekintettel a családjára.