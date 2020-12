Most, hogy Gelencsér Timea és Hegyes Bertalan győzelmet arattak a Dancing with the Stars-ban Ördög Nóra elárulta, hogy nekik drukkolt.

Véget ért a Dancing with the Stars, a versenyt Gelencsér Timi és Hegyes Bertalan nyerte. Ördög Nóra most bevallotta, ő végig nekik drukkolt, szerinte megérdemelték a győzelmet.

"Nagyon örülök, Timiék megérdemelték a győzelmet. Most már azt is elárulhatom, én titokban nekik szurkoltam. Voltak különböző forgatókönyvek a fejemben, de ez egy méltó döntő volt. Timi minden szempontból rengeteget fejlődött. Azt gondolom, hogy a tánc fantasztikus eszköz arra, hogy az ember tanuljon önmagáról, gátlásokat bontson le, és megtanulja viselni a testét. Annyira jó, hogy ez is megadatott most Timinek" - mondta a Ripostnak.