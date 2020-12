Megérkezett a hideg, indul a téli szezon, ez már kétségtelen. Ilyenkor mi is eshetne jobban, mint egy forrós tea vagy egy habos kávé a szoba melegében, méghozzá egy dekoratív bögréből.

Ne hidd, hogy mindegy, miből iszol otthonod kényelmében. A tálalás ugyanis nem csupán az ételek, de az italok esetén is meghatározza az íz élményt.

Teáscsészék

Teának elsősorban a szárított tealeveleket és cserjéket nevezzük, de ezen kívül is vannak még tea-variánsok: növények, gyógynövények és gyümölcsök. Ihatjuk magában, mézzel, cukorral, tehetünk bele citromot, gyömbért, este esetleg egy kis „szíverősítőt", így egészen biztosan bárki megtalálhatja a hozzá és az alkalomhoz leginkább passzoló teákat.

A teásbögrék 3-5 decisek, vastag falúak, hogy a forró ital ne égesse meg a kezünket. Számtalan változatban lehet kapni, és ajándéknak se utolsó egy-egy különlegesebb formájú, hiszen egy bögre mindig hasznos meglepetés.

Fogyassz gyógyteákat a téli betegségek megelőzéséért!

A klasszikus earl grey tea citrommal és mézzel is kitűnő, ha átfázva érsz haza, de tudtad, hogy vannak olyan gyógyteák, melyeket otthon is könnyedén elkészíthetsz, ráadásul az ízük se emlékeztet a gyógyszerére? ITT szuper recepteket találsz!

Sőt, teát fogyaszthatsz kávé helyett is, melyre a legalkalmasabb a maté tea, ami természetes pörgetőként és a fogyás támogatójaként is ismerünk.

Kávéscsészék

Apropó kávé: tudtad, hogy tejhabot többféleképpen is készíthetsz otthon? IDE kattintva szuper, kipróbált módszereket találsz, hogy kávézó hangulatot teremts a négy fal között is.

Természetesen reggel sokan csak egy kis feketére vágyunk mindenféle flikk-flakk nélkül, ugyanakkor a délelőtti második lehet valamilyen ízesítésű, amit hosszan kortyolgatva élvezhetünk.

A kávét is rengeteg formában elkészíthetjük; a forró vizes presszótól kezdve, a kotyogóson át, egészen az ultramodern gondolatolvasó gépekig. Sőt, a származása, pörkölés és őrlés is befolyásolja az ízét és erősségét. Vannak, akik tejjel, tejszínnel, mások mézzel vagy épp vízzel hígítva isszák szívesen, de fogyasztásnak milyensége napszaktól is függhet.

A kávéscsészék lehetnek egészen aprók – ristretto, presszó -, de akár 3-4 decisek is, aki például, aki sok tejjel szereti. Szintén remek meglepetés, akár készletben, akár magában.