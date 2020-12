A Dancing with the Stars profi táncosa, Andrei Mangra a műsor záró epizódja után nem sokáig tétlenkedett Magyarországon, hamar repülőre ült és meg sem állt Mexikóig.

Ahogyan arról mi is beszámoltunk, Gabriela Spanic és Andrei Mangra kiválóan megértette egymást a táncparketten és a magánáletben is, olyannyira, hogy a páros kapcsolata a műsoron kívül is folytatódik. Gabriela elárulta, hogy a karácsonyt is együtt fogják tölteni majd mexikói otthonában, így valószínűleg együtt hagyták el Magyarországot hétfő hajnalban. A rajongók pedig okkal kezdtek el találgatni: talán több van köztük mint barátság? - írja a Blikk.

Egyelőre csak találgathatunk, egy viszont biztos: Andrei hamar hozzászokott a forrósághoz Mexikóban, ahol még a téli időszakban is 30 fok környékén alakul a hőmérséklet. A profi táncos szemmel láthatóan nagyon jól érzi magát kint.

"Végre meleg van" - írta a fotójához.