Ariana Grande közösségi oldalán egy-két szerelmes fotóval jelentette be az örömhírt.

A 27 éves fiatalember még májusban tűnt fel az énekesnő Stick with You című klipéjben, azóta többször is láthatttuk őket együtt. Remélhetőleg a románc beteljesedése nem csak egy jó PR fogás az énekesnő hamarosan megjelenő Netflix-dokumentumfilmjéhez. Rajongókat pedig semmi sem érdekli csak Grande boldogsága, milliók gratuláltak az ifjú párnak.