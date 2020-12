Emilio hálás és nagyon örül, hogy megismerhette a világhírű színésznőt, Gabriela Spanicot. Mindketten örökre a szívükbe zárták a Dancing with the Stars emlékét, ezért Gaby egy különleges ajándékkal lepte meg az énekest és a többi versenyzőt.

„Minden kollégának, akivel a produkcióban együtt dolgozott Gaby, egy 2021-es naptárt adott ajándékba, amelyben a saját fotóiból válogatta össze a legütősebbeket. Dedikálta is néhány kedves sorral együtt. Ezenfelül kaptam tőle egy Bibliát is, amibe szintén írt néhány kedves gondolatot. Azt mondta, ha Mexikóban járok, feltétlenül szóljak és látogassam meg. Ha véget ér a járvány és már lehet utazni, még az is lehet, hogy arra vesszük az irányt. Nagyon örülök, hogy ebben a nehéz évben is ennyi szép élmény adatott meg nekem. Bár a verseny viszonylag hamar véget ért számomra, úgy érzem, én is nyertem, hiszen rengeteg csodás emlékkel lettem gazdagabb" – mesélte Emilio a SlágerTV-n látható Drága családomban.