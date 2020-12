Sokakat meglepett, hogy tavasszal távozott a Sláger FM-től Jáksó László, ráadásul magától a rádiózástól és a média világától is búcsút vett. Úgy döntött ugyanis, hogy egy civil szakmában helyezkedik el: ma már programozóként dolgozik, és nagyon élvezi, hogy egyedül tevékenykedhet otthon.

„A programozás igazából mindig is nagy szerelem volt nekem, most főként vállalatirányítási rendszereket tervezek. Sokan nem is gondolnák, valójában mennyire kreatív szakma ez, én nagyon szeretem. (...) A médiában ordítva mutogatja magát az ember, a programozást meg egyedül, csendben csinálom. Nem tervezem a visszatérést, mert egyszerűen nincs most olyan műsor, amelyben el tudnám képzelni magam. Teljesen elégedett vagyok az életemmel, ráadásul most itthon maradhatok, és itthonról dolgozhatok, amit a médiában nem nagyon tehettem volna meg, az egészségünk pedig mindennél fontosabb" – árulta el a Blikknek.