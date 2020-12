Semmi sem hozhatja el jobban az ünnepi hangulatot, mint egy pazarul díszített karácsonyfa: legyen a stílusa hagyományos, újító, egyszínű, vagy akár tarka, a stílusa egyszínű. A karácsonyfa a legmeghatározóbb ünnepi kellék és dekoráció is egyben. Most mutatunk néhány elegáns és művészi ötlettől vezérelt fát, melyek mind más-más elv alapján lettek megálmodva.

Minimalista

Ez a fajta karácsonyfa vélhetően a legmodernebb darab, amit valaha is láttunk. Mi imádjuk a minimalista stílusát, ami egyértelműen azoknak szól, akik különbözni szeretnének. Stabil, nem hullatja a tűleveleit, nem kell locsolni, az ünnepek végén pedig is helyen is elfér a következő használatig.

Világító ágak

Ki gondolná, hogy egy váza, pár ág és egy fényfüzér is szolgálhat karácsonyfaként? Bár sokan dekorációként használnák, mi mégis el tudjuk képzelni – akár pár egyszerű gömbdísszel kiegészítve – karácsonyfaként.

Ceruza karácsonyfa

Ez a műfenyő extra karcsú, így remek kisebb otthonokba, de kellően látványos ahhoz, hogy a karácsonyi hangulatot biztosítsa, és még az ajándékok is elférjenek alatta.

Kétszínű karácsonyfa

Az ombre fa egyedülálló vonzerővel büszkélkedhet arany-sötét színeivel. Egy ilyen műfenyőt nem érdemes túldíszíteni, hiszen úgy elveszne az alapszíneiben rejlő szépsége.

Havas fa

Ennek a karácsonyfának igazi téli hangulata van, hiszen olyan, mintha a frissen hullott hó megülne az ágain. Díszítésként csupán égősorra van szükség, de abból sokkra, hogy apró csillagokként ragyoghassanak rajta.

Vörös fenyő

A színes műfenyők már itthon is hódítanak, de gondoltál már arra, hogy egy kellemes vörös színűt csak úgy magában hagyj karácsonyra, díszítés nélkül? Nos, látszik, hogy nappal csodás látványt nyújt feltéve, ha szellős, világos helyre kerül a lakásban.

Babavilág

A színes fenyőre már láthattál az imént ez példát, most mutatunk egy másikat. Ne hidd, hogy a rózsaszín nem lehet az ünnep fő színe. Látszik, hogy pár megfelelő színű és stílusú dísszel remekül passzol a karácsonyi hangulathoz.