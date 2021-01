Egyre többen döntenek úgy, hogy egy kutyussal osztják meg az életüket. Azonban mielőtt választanánk, milyen fajtát is szeretnénk, fontos, hogy körültekintően áttanulmányozzuk az egyes fajták jellemzőit. Figyelem! Nem minden kutyatípus illik hozzánk. Ebben segítünk most!

Ha úgy döntünk, hogy egy édes kutyussal osztjuk meg az életünket, fontos tudni, hogy ez a választás hosszú-hosszú évekre szól. Éppen ezért nem árt alaposan körüljárni a témát, mielőtt eldöntjük, melyik fajtát is választjuk.

Ne csak az alapján hozzuk meg a döntésünket, melyik kutya a legaranyosabb. Persze ez is fontos, de ennél még inkább szem előtt kell tartani a fajta jellemzőit, tulajdonságait. Nézzük is meg, hogy az egyes kutyafajták, milyen személyiségjegyekkel vannak megáldva.

Angol Cocker spániel:

Ez a szomorú tekintetű, hosszú bársony szőrű kutya mindenkit levesz a lábáról. Közepes testméretével sokak számára megfelelő választás lehet. Ám nagyon fontos tudni, hogy ez a kutyafajta igen makacs, első gazdisoknak csak akkor ajánlott, ha sok időt tudnak fordítani a fegyelmezésére és tanítására. Ennél a fajtánál a következetesség és szabályelvűség elengedhetetlen. Gyorsan tanulnak a spánielek, ha megtaláljuk a hozzájuk vezető utat. Családba, gyerekek mellé szuper választás lehet. Figyelem! Ez a fajta nem szeret egyedül lenni, ha sokat vagy távol az otthonodtól, ne ezt a fajtát válaszd. Mozgásigénye közepes, napi sétáltatást igényel.

Szőre hosszú, könnyen kócolódik, így folyamatos, napi szintű gondozást igényel. Szőrét közepesen erősen hullajtja.

Angol bulldog

Marcona kinézete ellenére az angol bulldog igazi kezes bárány, akit igen nehéz kihozni a sodrából. Nagyon könnyen alkalmazkodik gazdája életritmusához, így lakásban is bátran tartható. Néhány órára magára lehet hagyni, de hosszú ideig ő sem szeret egyedül lenni. Imádja a gyerekeket, így családosok számára kitűnő választás lehet. Értelmes, könnyen tanul, de nem szereti ha egrecíroztatják. nem egy kifejezetten sportos kutya, de a rendszeres sétára neki is szüksége van.

Rövid szőre hullásra hajlamos, komolyabb folyamatos ápolást nem igényel.

Beagle

Igazi vadász eb a beagle, azoknak, akik nem szeretik a hosszú ugatást, nem ajánljuk. A beagle ugyanis minden idegent jelez, és addig ugat, míg a gazdája oda nem ér. Barátságos, rendkívül éber fajta, ám egyáltalán nem agresszív. Könnyen tanul és könnyen tanítható típus, jól kijön a gyerekekkel is.

Fontos, hogy a beagle fülét mindig tisztítani kell. Ez a fajta nem szeret egyedül lenni, lakásban ne hagyjuk felügyelet nélkül. Akár csak az angol cocker spániellel, velük is erős kézzel, következetesen kell bánni. Aktív életstílust kedvelők számára ajánlott.

Máltai selyemkutya

A máltai selyemkutya olyan, akár egy igazi cukorka. Lakásba ajánlott, termete és természete miatt is. Vidám, barátságos fajta, igazi öleb, akit egy kis táskába bújtatva bárhová magunkkal tudunk vinni. Könnyen tanul, szófogadó természet, ám a szidást nehezn viseli. Ragaszkodó típus, aki utál egyedül lenni és a kennelt se szereti. Egyáltalán nem agresszív, nagyon jól alkalmazkodik a folyton változó körülményekhez is. Nem igényli a folyamatos sétáltatást, nem aktív fajta. Gyerekek és idősek mellé is ajánlott.

Szőre nagyon hosszúra megnőhet, így folyamatos, napi szintű ápolást igényel.