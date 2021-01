A táncművésznő első gyermekét várja, már a 23. hétbe van. Szerelmével közösen döntöttek a gyermekvállalás mellett, és Karsai Zita nagyon boldog, hogy babát vár, ám kicsit fél is.

Félek a természetes szüléstől, mert két gerincsérvem is van, egy nyaki és egy lumbális, az utóbbival ráadásul az utóbbi 3-4 évben sokat szenvedtem, már szteroidot is írtak fel a kezelésére. A mozgás viszont sokat segít, akkor romlik az állapotom, amikor valamiért hosszabb ideig nem táncolok és sokat ülök - vallotta be Zita a Blikknek, aki nemrég énektudását is megcsillogtatta a Nicsak, ki vagyok? című műsorban.