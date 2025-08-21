Sharon Stone 33 évvel az Elemi ösztön után újra merészet villantott - Fotó!

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A színésznő egy címlapfotózás kedvéért pikáns ruhákat öltött magára. A 67 éves Sharon Stone bugyi és melltartó nélkül pózolt a kamerának.

Hihetetlen, de már 33 év telt el Sharon Stone és Michael Douglas ikonikus filmje az Elemi ösztön óta. Az alkotás legmerészebb jelenete - amelyben a színésznő szétnyitotta a lábait - örökre beleégett a filmrajongók agyába, és egyből Hollywood csúcsára röpítette Stone-t. Bár azóta számtalan filmben nyújtott már emlékezetes alakítást a színésznő, szinte mindenkinek az erotikus thrillerben nyújtott szerepe ugrik be róla elsőként. Most pedig a 67 éves színésznő úgy döntött, hogy újra bevállal néhány pikáns jelenetet a spanyol Harper's Bazaar magazin kedvéért.

Sharon Stone újra fehérnemű nélkül pózolt
Sharon Stone újra fehérnemű nélkül pózolt
Forrás: Shutterstock

Sharon Stone bevállalt egy merész fotózást

Az elmúlt néhány hónapban szárnyra keltek olyan pletykák, miszerint újabb rebootot készítenek az Elemi ösztönből. Sharon Stone azonban cáfolta, hogy őt megkeresték volna ezzel az ötlettel - számolt be róla a TheSun. Helyette viszont elvállalta a spanyol Harper's Bazaar magazin felkérését, akik egy merész ruhakölteményüket adták rá a 67 éves színésznőre. Sharon Stone most fehérnemű nélkül pózol a magazin szeptemberi címlapján miközben oldalról nézve szinte semmit nem takar belőle a kirívó ruha. Ha kíváncsiak vagytok a színésznő villantására, akkor a képeket itt tudjátok végignézni:

Rettegésben élt Sharon Stone: megrázó részleteket osztott meg a színésznő - Videó

A 67 éves színésznő a gyerekkoráról beszélt. Sharon Stone elmondta, nagyapja az egész családot rettegésben tartotta.

Traumák, stroke és a nagy visszatérés – Sharon Stone főnixként támadt fel és lépett újra a vörös szőnyegre

Hollywood egyik legnagyobb sztárja egyik pillanatról a másikra a nappalija padlóján találta magát, félúton az élet és a halál között. Sharon Stone innen tért vissza a vörös szőnyegre és úgy tűnik, egy ideig még marad is.

Michael Douglas 60 éve Hollywoodban: íme, az 5 kedvenc filmünk a visszavonult színésztől

A 80 éves világsztár hivatalosan is megerősítette visszavonulását. Michael Douglas számtalan kiváló alkotásban szerepelt a 60 éves karrierje alatt, ezek közül kiválasztottuk az öt kedvencünket.

 

 

 

