Sharon Stone 33 évvel az Elemi ösztön után újra merészet villantott - Fotó!

Hihetetlen, de már 33 év telt el Sharon Stone és Michael Douglas ikonikus filmje az Elemi ösztön óta. Az alkotás legmerészebb jelenete - amelyben a színésznő szétnyitotta a lábait - örökre beleégett a filmrajongók agyába, és egyből Hollywood csúcsára röpítette Stone-t. Bár azóta számtalan filmben nyújtott már emlékezetes alakítást a színésznő, szinte mindenkinek az erotikus thrillerben nyújtott szerepe ugrik be róla elsőként. Most pedig a 67 éves színésznő úgy döntött, hogy újra bevállal néhány pikáns jelenetet a spanyol Harper's Bazaar magazin kedvéért.

Sharon Stone újra fehérnemű nélkül pózolt

Forrás: Shutterstock

Sharon Stone bevállalt egy merész fotózást

Az elmúlt néhány hónapban szárnyra keltek olyan pletykák, miszerint újabb rebootot készítenek az Elemi ösztönből. Sharon Stone azonban cáfolta, hogy őt megkeresték volna ezzel az ötlettel - számolt be róla a TheSun. Helyette viszont elvállalta a spanyol Harper's Bazaar magazin felkérését, akik egy merész ruhakölteményüket adták rá a 67 éves színésznőre. Sharon Stone most fehérnemű nélkül pózol a magazin szeptemberi címlapján miközben oldalról nézve szinte semmit nem takar belőle a kirívó ruha. Ha kíváncsiak vagytok a színésznő villantására, akkor a képeket itt tudjátok végignézni: