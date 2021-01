Újévkor az ember mindig megfogadja, hogy több mozgás épít be a mindennapjaiba. Januárban még mindenki nagyon lelkes, így érdemes ilyenkor belefogni valami újba. Mivel egyelőre korlátozott lehetőségünk van sportolni, így érdemes olyan mozgásformát választani, ami otthon is könnyen elvégezhető. Az ugrálókötél az egyik legegyszerűbb és legjobb módja annak, hogy gyorsan lefaragjuk magunkról a felesleges kilókat és az egész napos ülő munka után kellőképpen átmozgassuk a testünket.

Az ugrálókötélről mindenkinek a gyerekkora jut eszébe, amikor a fülledt, nyári napokon kint a szabadban pörgette a kötelet. Akkor biztosan nem gondoltunk arra, hogy ez az egyik legjobb módja annak, hogy megőrizzük az állóképességünket és rövid időn belül megszabaduljunk a nem kívánt kilóktól. Az ugrálókötelezésnek ezen felül még rengeteg jótékony hatása van.

Íme, 7 indok, ami miatt mindenképpen érdemes beszerezned egyet.

1. Jó hatással van a szívreAz ugrálókötelezés rendkívüli hatással van a szívre és a tüdőre, hiszen mindkét szervnek segít abban, hogy még több oxigént szállítson a dolgozó izmoknak. Emellett ez a mozgásforma javítja a szív-és érrendszer állóképességét.

2. Segít megőrizni a csontok egészségétA folyamatos fel-le ugrálás nagy kihívás elé állítja a csontokat, de mindenképpen pozitív hatással van rájuk, mivel erősíti is azokat. Ez az egyik oka annak, amiért érdemes minél korábban elkezdeni ezt a mozgásformát és lehetőleg rendszeresen végezni, ezáltal kevés esély lesz arra, hogy csontritkulással kell küzdenünk idős korunkban. Kutatások szerint a dinamikus mozgások ugyanis növelik a csontsűrűséget.

3. Kiválóan fejleszti az álló- és koordinációs képességet, ritmusérzéketUgrálókötelezés közben nagyon fontos az összpontosítás, egy másodpercre sem kalandozhatunk el, hiszen csak akkor működik jól ez a sport, ha gyorsan és ritmusra mozgunk, ellenkező esetben akár meg is botolhatunk a kötélben. Ez a mozgásforma azoknak is ajánlott, akik szeretnék fejleszteni a ritmusérzéküket, kellő gyakorlás mellett, hamar látszani fog a fejlődés. Az állóképesség javításának, a futás mellett az egyik legjobb módja, nem véletlen, hogy a sportolók inkább az ugrálókötelet választják az erőnléti edzéseik során, ugyanis az ugrálókötelezés a futással ellentétben kevésbé terheli az ízületeket.

4. Több izomcsoportot is megmozgatAz ugrálókötelezés a gyakorlat elvégzése közben több izomcsoportot is megmozgat. Az elugráskor igénybe veszi a vádlit, a comb izmait, a légmunka során a core izmokat mozgatja meg, az áthajtásoknál pedig a kar és a váll izmait terheli. Ez azért is nagyszerű, mert ha valakinek csak kevés ideje jut a napi mozgásra, akkor egy 10-15 perces ugrálókötelezéssel több izomcsoportot is meg tud mozgatni úgy, hogy közben kardiomozgást is végez.

5. Segít búcsút inteni a kalóriáknakAz ugrálás hatására beindul a kalóriaégető folyamat a szervezetben. Egy óra ugrálókötelezéssel bármilyen hihetetlen, akár 1000 kalóriát is elégethetünk. Ha rendszeresen űzzük ezt a mozgást, 1 hónap után már látványos lesz az átalakulás és csak úgy olvadnak majd le a plusz kilók.

6. Olcsó és praktikus

A jelenlegi időszak a lehető legjobb választás, hiszen ugrálókötelezni bárhol lehet, akár otthon végezzük, akár a szabadban. Kis helyen is elfér, így könnyen tudjuk szállítani is. Akinek nincs a birtokában ugrálókötél és be kell szereznie egyet, nem kell mélyen a zsebébe nyúlnia, pár ezer forintból már egészen komolyat is vásárolni.7. Bárki használhatjaFérfiak és nők egyaránt bátran használhatják, nincsen nemhez kötve. Bár elsőre nem tűnik annyira férfias sportnak, gondoljunk csak a bokszolókra, a birkózókra, akik mindennapjainak szerves része az ugrálókötelezés, hiszen ezzel az eszközzel tudják a leggyorsabban és legegyszerűbben fejleszteni az állóképességüket.