A pattanások kialakulása serdülőkorban egyértelműen a hormonokhoz köthető, hiszen azoknak „köszönhetően" jelentősen megnő a bőr faggyútermelése, zsíros lesz az arc, eltömődnek a pórusok, így megjelennek a pattanások. Ám felnőttkorban is sokan küzdenek ezekkel a makacs bőrhibákkal, akkor már a T-vonal helyett inkább az állcsont és a száj körül alakulnak ki, de tulajdonképpen bárhol megjelenhetnek az utálatos kis pöttyök.

Ennek szintén lehetnek ebben a korban is hormonális okai, főleg a menstruáció környékén illetve változókorban, de komolyabb hormonprobléma is okozhat túlzott faggyútermelést ezektől függetlenül, így ezt érdemes kivizsgáltatni.

Ám más tényezők is felelősek lehetnek a bosszantó piros foltok megjelenéséért, olyanok, amelyekre nem is gondolnál, pedig tehetsz ellenük!

GenetikaPersze a génjeidet nem tudod megváltoztatni, de ilyenkor arról van szó hogy a pattanásokra való hajlamot és a zsíros bőrt örökölted a felmenőidtől. Ám ha megfelelően kezeled ezt a fajta bőrtípust, akkor jóval kevesebb pati fog kijönni vagy teljesen el is tűnnek akár. Így érdemes szakértővel megbeszélned, hogy a bőröd a megfelelő ápolást kapja, mert ha mindenféle krémet bevetsz, és extrém módon próbálod szárítania az arcbőrödet, csak ronthatsz a helyzeten.

ÉtkezésNagyon nem mindegy a bőrödnek, hogy mit eszel, ugyanis egyes ételek képesek arra, hogy előcsalják azokat a fránya pattanásokat. Ilyen a tej, az olajos magvak és a magas glikémiás indexű ételek. Itt nem allergiás reakciót kell elképzelni. A tejtermékek olyan hormonokat tartalmazhatnak, amelyek stimulálják a faggyúmirigyeket, a cukros, szénhidrátban gazdag ételek pedig az androgén hormon növekedését indíthatják el, amely szintén fokozott faggyútermelést okoz.

SminkNoha a sminkkel épp elfedni próbálod a csúf patikat, de sokszor ez olaj a tűzre. Ugyanis, ha nem jó minőségű, olajos kozmetikumokat használsz, azok eltömítik a pólusokat, így utána ott is lesz pattanásod, ahol eddig még nem volt. Ráadásul ezt tetőzi, ha nem megfelelően távolítod el este a sminket. Erre sose sajnáld az időt!

Ma már szerencsére rengeteg sminktermék közül választhatsz, amelyek nem okoznak majd ilyen gondokat, kérd szakértő segítségét!

StresszBiztos neked is feltűnt már, hogy vizsgák előtt vagy ha a munkahelyeden feszültség van, megszaporodnak a pattanások az arcodon. Ez nem pusztán véletlen, a stressz valóban árt a bőrödnek. Már csak ezért is igyekezz kerülni vagy enyhíteni amennyire tudod!

Dohányzás és higiéniaAkár hiszed, akár nem, a dohányzás is hozzájárul a bőröd rossz állapotához, így van még egy plusz okod, hogy megszabadulj ettől a káros szenvedélytől.

Ha sokat piszkálod az arcodat, állandóan fogdosod, ráadásul nem mosol előtte kezet, rengeteg kórokozót felvihetsz a bőrödre, és eltömődnek a pórusok. Ráadásul ha így nyomkodod a pattanásaidat azok még inkább begyulladnak, ha elkaparod akár a heg is ott maradhat! Inkább egyáltalán ne fogdosd az arcod, vagy csakis tiszta kézzel!

Ezekből kiindulva arra is figyelj, hogy az ágyneműdet rendszeresen cseréld, a telefonodat is fertőtlenítsd többet, hiszen az gyakran érintkezik az arcoddal. Ne feledkezz meg a sminkecsetek alapos és rendszeres tisztításáról sem!